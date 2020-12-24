Фальков поделился ожиданиями от приемной кампании вузов в 2021 году

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков поделился ожиданиями от приемной комиссии 2021 года. Об этом он заявил в эфире «России 1».

По его словам, приемная кампания вузов скорее всего будет проходить в традиционном очном формате.

При этом он отметил, что в ходе комиссии также будут применены те технологии, которые нарабатывались в течение нескольких лет.

«В частности, мы хотим суперсервис «Поступи в вуз онлайн» использовать применительно не только к 54 вузам, которые участвовали в эксперименте в 2020 году, а сделать его использование повсеместным», — добавил Фальков.

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