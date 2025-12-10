В Белгородской области избрали меру пресечения экс-главе округа

Суд заключил под стражу бывшего главу Старооскольского округа Белгородской области, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в Telegram-канале.

«При избрании меры пресечения фигуранту суд счел обоснованными доводы следствия о том, что он обвиняется в особо тяжком преступлении и может скрыться от органов предварительного следствия и суда или воспрепятствовать производству по уголовному делу», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что экс-глава округа будет находиться в СИЗО два месяца.

По данным следствия, в декабре прошлого года экс-чиновник получил от директора коммерческой организации взятку в размере 1 млн рублей. Средства были переданы через посредников. При этом получатель взятки, занимая должность главы администрации городского округа, должен был совершить определенные действия в интересах данной коммерческой организации.

Вместе с бывшим главой округа по делу проходят сотрудники администраций Старооскольского городского округа и Шебекинского муниципального района. По версии следствия, заместитель главы Старооскольского городского округа, замруководителя Шебекинского муниципального округа и руководитель аппарата администрации Старооскольского округа стали посредниками в получении взятки.

Ранее дело обвиняемого в мошенничестве экс-заместителя губернатора Челябинской области передали в суд.