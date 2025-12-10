Посол рассказал, где пройдет встреча Путина и президента Ирана

Посол Джалали: встреча Пезешкиана и Путина пройдет в Туркменистане

Встреча президента Ирана Масуда Пезешкиана и его российского коллеги Владимира Путина пройдет в Туркмении. Об этом сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали, передает Telegram-канал посольства.

«Президенты Ирана и РФ встретятся в Ашхабаде», — сказал дипломат.

В январе текущего года Путин и Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии. 2 октября договор вступил в силу.

В сентябре президент Ирана обсудил с российским коллегой на полях саммита ШОС в Китае ядерную проблематику. Пезешкиан рассказал, что переговоры с Путиным длились около четырех часов.

Ранее в Иране рассказали об углублении оборонного сотрудничества с Россией.