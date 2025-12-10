Еще одна страна Европы отказалась от участия в «Евровидении-2026» из-за Израиля

Представителя Исландии не будет на «Евровидении-2026» из-за участия Израиля

Представитель Исландии не будет принимать участие в «Евровидении-2026» из-за допуска Израиля к песенному конкурсу. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на исландское общественное телевидение.

По информации агентства, Исландия отказалась от участия в «Евровидении» в знак протеста против решения Европейского совета по телерадиовещанию (EBU), который вновь допустил Израиль до участия в конкурсе.

4 декабря Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что Израиль сможет принять участие в «Евровидении». Соответствующее решение было принято по итогам голосования на генеральной ассамблее организации в Женеве.

После этого Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения отказались от участия в «Евровидении».

70-й конкурс песни «Евровидение» должен пройти в Вене. Столица Австрии станет местом проведения уже в третий раз. Мероприятие состоится с 12 по 16 мая 2026 года на площадке Wiener Stadthalle.

Ранее Израилю предложили выступить на «Евровидении» под нейтральным флагом.