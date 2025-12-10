На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бурятии ликвидировали открытое горение в торговом центре

МЧС Бурятии: ликвидировали открытое горение в торговом центре Баянгол
Telegram-канал «Информ Полис | Новости Бурятии»

Спасатели ликвидировали возгорание в торговом центре «Баянгол» в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики Бурятия.

«В Улан-Удэ на месте пожара в торговом центре объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разбор конструкций», — сказано в сообщении.

По информации Telegram-канала «Весь Улан-Удэ», площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, в том числе крыша здания.

Уточняется, что предприниматели, которые арендовали офисы в торговом центре, приехали на место. Власти сообщили о запуске горячей линии для пострадавших арендаторов. Там окажут правовую и организационную поддержку.

Как сообщили ранее в прокуратуре региона, пожар произошел сегодня утром в торговом центре «Баянгол» на улице Терешковой. По предварительным данным пострадали пять граждан, трое из них были доставлены в медицинское учреждение.

В прокуратуре отметили, что произошедшему будет дана оценка соблюдения законодательства о пожарной безопасности и приняты меры прокурорского реагирования. Как сообщила ранее пресс-служба регионального МЧС, возгорание в ТЦ было зафиксировано на втором этаже здания.

Ранее в Индонезии произошел пожар в офисном здании.

