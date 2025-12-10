Глава МИД Ирана посетит Москву

В Иране анонсировали визит главы МИД страны в Москву на следующей неделе

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на следующей неделе посетит Москву. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

«Глава МИД Ирана на следующей неделе отправится в Москву», — сказано в сообщении.

7 декабря стало известно, что Арагчи на следующей неделе планирует совершить визиты в Москву и Минск в рамках постоянных консультаций, где намерен провести переговоры с властями России и Белоруссии.

26 ноября министр сельского хозяйства Ирана Голам-Реза Нури-Гэзельдже приезжал в Москву на переговоры с главой Минсельхоза России Оксаной Лут.

В январе текущего года президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.26 ноября министр сельского хозяйства Ирана Голам-Реза Нури-Гэзельдже приезжал в Москву на переговоры с главой Минсельхоза России Оксаной Лут.

Ранее в Кремле рассказали о предполагаемой встрече Путина и Аракчи.