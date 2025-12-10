Суд запретил Трампу размещать Нацгвардию в Лос-Анджелесе

Окружной суд Сан-Франциско удовлетворил иск властей Калифорнии против развертывания сил Национальной гвардии США в Лос-Анджелесе и вынес предварительный запрет на их размещение. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Федеральный судья Чарльз Брейер обязал администрацию президента США Дональда Трампа прекратить развертывание Нацгвардии США в Лос-Анджелесе и вернуть контроль над подразделениями властям Калифорнии», — сказано в сообщении агентства.

По информации AP, Брейер отложил вынесение окончательного решения до 15 декабря. В агентстве также напомнили, что в сентябре 2025 года он уже признавал размещение Национальной гвардии в Лос-Анджелесе незаконным.

5 декабря Апелляционный суд в США разрешил администрации Трампа размещать солдат национальной гвардии в Вашингтоне.

Согласно решению апелляционного суда по округу Колумбия, исполнение решения окружного суда от 20 ноября 2025 года будет приостановлено в административном порядке до дальнейшего распоряжения.

До этого суд в столичном в округе Колумбия временно заблокировал размещение администрацией президента национальной гвардии в Вашингтоне. Согласно решению суда, действия федеральных властей по размещению военнослужащих Нацгвардии наносят округу непоправимый ущерб и препятствуют осуществлению его суверенных полномочий.

Ранее Трамп попросил прислать в Вашингтон 500 нацгвардейцев после стрельбы у Белого дома.