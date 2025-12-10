На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова оценила уровень правовой грамотности Каллас

Захарова: уровень правовой грамотности Каллас вызывает опасения за будущее ЕС
Peter Kneffel/Global Look Press

Уровень правовой грамотности главы дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Каи Каллас вызывает опасения за будущее объединения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на выступление Каллас перед комитетом Европарламента по международным делам. В ходе своей речи глава дипслужбы заявила, что «ЕС — это сама суть свободы». По ее словам, любая критика свободы в Евросоюзе «должна быть направлена в другую сторону — возможно, в Россию».

Захарова отметила, что глава евродипломатии сделала свое заявление после того, как в ЕС оштрафовали соцсеть X на €120 млн. При этом, как подчеркнула представитель МИД, свобода не привязана к какой-либо структуре, поскольку она является всеобъемлющем явлением.

«Кая не осознает ничего, а уровень ее правовой грамотности и общественно-политической подготовки вызывает опасение за будущее ЕС», — написала Захарова.

4 декабря официальный представитель МИД РФ заявил, что слова Каллас о помощи Европы стать Украине максимально сильной, являются проявлением новой формы нацизма. Захарова считает, что под видом некоего стремления к благополучию и заботы о людях можно заявить все, что угодно.

Ранее Каллас увидела недостаток давления на Россию во время переговоров о мире.

