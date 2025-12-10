На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Джонни Депп снимется в англоязычной адаптации романа Булгакова

Актер Джонни Депп снимется в англоязычной адаптации «Мастера и Маргариты»
Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский актер Джонни Депп снимется в англоязычной адаптации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщает журнал Variety.

«Депп готовится сыграть главную роль в англоязычной экранизации классического произведения русской литературы «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова», — говорится в сообщении.

Проект был анонсирован на международном кинофестивале на Красном море в Саудовской Аравии.

В 2024 году свет увидела экранизация «Мастера и Маргариты» от режиссера Михаила Локшина. Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. На 38-й национальной кинематографической премии «Ника» фильм получил награды во всех семи представленных номинациях.

Продюсер проекта Игорь Толстунов рассказывал, что в мировом прокате за первую четверть 2025 года фильм собрал €1,5 млн. Картину показали примерно в 80 кинотеатрах мира, включая площадки во Франции, Германии и Италии. Позже ее смогли увидеть жители Латинской Америки и Африки.

Ранее оператор «Мастера и Маргариты» Максим Жуков получил «Белый квадрат».

