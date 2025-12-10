Переговоры между Евросоюзом и Соединенными Штатами относительно гарантий безопасности Украине стали «неловкими». Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

«Высокопоставленный военный чиновник из европейской страны среднего размера заявил, что разговоры о гарантиях безопасности для Украины с американскими официальными лицами стали «неловкими»», — говорится в сообщении издания.

По словам источника Politico, существует «неопределенность» в отношении того, как поведут себя США в случае якобы «нападения» на одно из государств Европы.

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сравнил европейских политиков с «андроидами». Так политик в своем Telegram-канале отреагировал на заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 стран-соседей, а на нее не нападал никто.

Ранее Лавров заявил о неизлечимой «животной русофобии» у элит Финляндии.