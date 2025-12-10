На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог посоветовала интровертам читать на корпоративе

Психолог Кирсанова посоветовала читать на корпоративе, если с него нельзя уйти
Если с корпоратива нет возможности уйти, интроверты могут читать книгу, смотреть фильм или общаться с коллегой в стороне от вечеринки. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дала декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова.

«Если уйти невозможно по каким-либо причинам, выберите место менее людное и шумное, расположитесь с удобством и проведите время в общении с таким же интровертом, как вы. Представьте: вы сидите с коллегой, у вас обоих вид людей, обсуждающих нечто важное — так ведь бывает на корпоративах, — вы совершенно законно и никого не обижая проводите время так, как вам удобно. Нет такого коллеги? Займите себя электронной книгой, блогом, фильмом в вашем смартфоне: тогда наблюдателю будет понятно — вы заняты чем-то. Есть беспроводные наушники? Отлично, воспользуйтесь ими, если вас раздражает шум праздника. Если вас спросят, что вы делаете в одиночестве, всегда можно ответить, что вы вышли ненадолго отдохнуть от шума или заняты срочным вопросом», — сказала она.

Психолог отметила, что можно также попробовать уйти с корпоратива, когда завершится официальная часть или праздник покинет руководство.

«Вы можете спланировать посещение праздника так, чтобы оно не было для вас тягостным, например, поприсутствовать на официальной части, если такая запланирована, и уйти по ее завершении, поблагодарив организаторов и сославшись на уместные в данном случае обстоятельства: домашние, личные, здоровья, занятости и т.п. Если гостей события много, то можно уйти без прощания, это вполне уместно. Если вы на корпоративном мероприятии, где присутствует руководство, то будет уместным побыть до того момента, пока старшие коллеги будут принимать в нем участие, а потом уйти вслед за ними. Обычно руководители уходят раньше, оставляя время для непринужденной беседы сотрудников. С этого момента можно считать себя свободным располагать своим временем», — добавила она.

По словам Кирсановой, если ни один из вышеперечисленных способов не подходит, можно сделать вид, что у вас возникло срочное дело.

«Сделайте вид страшно серьезного и занятого человека, получившего очень важное сообщение. Изменитесь в лице — сведите брови, вздохните тяжело, — скажите что-то вроде «прошу прощения, вынужден срочно вас покинуть» и оставьте праздник течь своим радостным порядком. Коллеги вас поймут и даже, скорее всего, посочувствуют», — заключила она.

Ранее россиянам объяснили, кто должен оплатить лечение в случае травмы на корпоративе.

