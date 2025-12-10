Спасатели локализовали пожар на Правобережном рынке в Петербурге

Спасатели локализовали возгорание на Правобережном рынке в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

«В 19:22 пожар локализован, отказ № 2, работа по дополнительному номеру 1БИС. В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в посте.

К ликвидации пожара привлечено 26 единиц техники и 96 человек личного состава, добавили в ведомстве. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров.

О возгорании на рынке стало известно 10 декабря. Очевидцы сообщали, что во всем микрорайоне слышны хлопки. Информации о причинах пожара на данный момент нет.

В этот же день крупный пожар произошел в ТЦ «Баянгол» в Улан-Уде. По предварительным данным пострадали пять граждан, трое из них были доставлены в медицинское учреждение. Власти сообщили о запуске горячей линии для пострадавших арендаторов. Там окажут правовую и организационную поддержку. Для тушения пожара были задействованы 70 спасателей и 25 единиц техники.

Ранее в Новосибирске локализовали возгорание в колледже.