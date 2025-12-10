На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕЦБ предсказали переход мировой финансовой системы от доллара к нескольким валютам

Глава Банка Италии Панетта предрек конец эры доллара в мировой экономике
Remo Casilli/Reuters

Мировая финансовая система, вероятно, откажется от доминирования доллара в пользу нескольких ключевых валют. Об этом заявил член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Фабио Панетта, сообщает агентство Bloomberg.

Выступая в Дублине, глава Банка Италии сказал, что мир движется к «более многополярной конфигурации», где доллар останется важной, но не единственной резервной валютой. Он отметил, что этот переход может как снизить риски за счет диверсификации, так и усилить волатильность, если координация между странами ослабнет.

«Этот сдвиг может привести к большей диверсификации или усилить волатильность и риск (распространения кризисов), если координация ослабнет», — отметил Панетта.

В ноябре основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, который наиболее известен под псевдонимом Ким Дотком, заявил, что США стремительно теряют возможность удерживать доллар в статусе мировой резервной валюты, поэтому нужно продавать американскую валюту и переводить накопления в золото.

Ранее сообщалось, что африканская страна хочет отказаться от доллара США.

