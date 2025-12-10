Астрономы впервые увидели двойной «хвост» у экзопланеты

Астрономы из Женевского университета, швейцарского научного центра PlanetS и Монреальского института исследований экзопланет впервые непрерывно отследили, как атмосфера экзопланеты утекает в космос на протяжении целой орбиты. Наблюдения, выполненные телескопом Джеймса Уэбба, показали, что газовый гигант WASP-121b окружен не одним, а двумя гигантскими шлейфами гелия, растянутыми более чем на половину его орбиты. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

WASP-121b относится к семейству ультрагорячих юпитеров и вращается вокруг своей звезды всего за 30 часов. Из-за колоссального нагрева легкие газы, прежде всего водород и гелий, вырываются в межзвездное пространство. Медленное испарение атмосферы на таких планетах способно полностью изменить их структуру и эволюцию, однако до сих пор астрономам удавалось фиксировать эти потоки лишь в короткие моменты транзита — когда планета проходит перед звездой.

Гелий вокруг WASP-121b образует два шлейфа. Один из них тянется позади планеты, отталкиваемый звездным ветром, второй — изгибается вперед и, вероятно, притягивается гравитацией звезды. Вместе эти структуры простираются на расстояние, превышающее длину орбиты планеты более чем в три раза.

«Мы были поражены тем, насколько долго сохраняется сигнал», — отметил ведущий автор исследования, астрофизик Ромен Аллар. — «Эти данные показывают сложность процессов, формирующих атмосферу экзопланет и их взаимодействие со звездой. Мы только начинаем понимать, насколько разнообразны такие миры».

Ранее ученые разгадали загадку «раздвоения» звезд в нашей галактике.