На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Астрономы впервые увидели двойной «хвост» у экзопланеты

NatCom: WASP-121b окружена не одним, а двумя гигантскими шлейфами гелия
true
true
true
close
NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (Caltech-IPAC)

Астрономы из Женевского университета, швейцарского научного центра PlanetS и Монреальского института исследований экзопланет впервые непрерывно отследили, как атмосфера экзопланеты утекает в космос на протяжении целой орбиты. Наблюдения, выполненные телескопом Джеймса Уэбба, показали, что газовый гигант WASP-121b окружен не одним, а двумя гигантскими шлейфами гелия, растянутыми более чем на половину его орбиты. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

WASP-121b относится к семейству ультрагорячих юпитеров и вращается вокруг своей звезды всего за 30 часов. Из-за колоссального нагрева легкие газы, прежде всего водород и гелий, вырываются в межзвездное пространство. Медленное испарение атмосферы на таких планетах способно полностью изменить их структуру и эволюцию, однако до сих пор астрономам удавалось фиксировать эти потоки лишь в короткие моменты транзита — когда планета проходит перед звездой.

Гелий вокруг WASP-121b образует два шлейфа. Один из них тянется позади планеты, отталкиваемый звездным ветром, второй — изгибается вперед и, вероятно, притягивается гравитацией звезды. Вместе эти структуры простираются на расстояние, превышающее длину орбиты планеты более чем в три раза.

«Мы были поражены тем, насколько долго сохраняется сигнал», — отметил ведущий автор исследования, астрофизик Ромен Аллар. — «Эти данные показывают сложность процессов, формирующих атмосферу экзопланет и их взаимодействие со звездой. Мы только начинаем понимать, насколько разнообразны такие миры».

Ранее ученые разгадали загадку «раздвоения» звезд в нашей галактике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами