Украинский беспилотник повредил дома в Волновахе в ДНР

Некоторые дома получили повреждения из-за атаки дрона ВСУ на Волноваху в ДНР
Telegram-канал Факты военных преступлений Украины

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал город Волноваха Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщило управление администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Киева.

По его информации, украинские военные во вторник в 20:20 нанесли удар по населенном пункту при помощи ударного дрона самолетного типа.

«Задокументировано прямое попадание ударного БПЛА в кровлю частного жилого дома по улице Комарова (без детонации). Еще в двух частных жилых домах по улице Комарова повреждены фасады и кровли», — заявили в управлении.

Там отметили, что пострадавших нет.

9 декабря беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали Чебоксары. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, впоследствии их число выросло до 14. Кроме того, в городе оказались повреждены здания и припаркованные рядом автомобили. По информации СМИ, удары по населенному пункту наносились с помощью дронов типа «Лютый», при этом один из них «целенаправленно летел» в жилой дом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ атаковали дронами подстанции и газопроводы в ЛНР.

