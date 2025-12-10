В Уфе лифт со школьниками рухнул в шахту и пробил трубу с кипятком

В Уфе лифт с подростками упал в шахту

Уфимские подростки оказались в упавшем лифте. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в доме на улице Ахметова. По данным местных СМИ, лифт с молодыми людьми сорвался с высоты и рухнул на первый этаж.

При этом кабина пробила трубу с горячей водой, поэтому к подросткам стал проникать пар. Это существенно усложняло спасение школьников, но сотрудники МЧС смогли помочь подросткам.

«Благодаря слаженным и профессиональным действиям из аварийной кабины лифта удалось успешно эвакуировать двух 15-летних подростков», – сообщается в публикации МЧС.

Во время инцидента юноши не пострадали. Медики осмотрели их и отправили домой.

До этого в Краснодаре лифт с женщиной и собакой внутри сорвался с высоты. Спасатели пришли на помощь и помогли пассажирам выбраться, никто из них не пострадал.

После инцидента полицейские устроили проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве мужчина упал в шахту лифта.