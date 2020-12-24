Собянин: в Москве развернут дополнительные места для лечения COVID-19

Дополнительные мощности для лечения заболевших COVID-19 развернут в Москве. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что ситуация стабилизируется и пойдет на спад, но пока этого не происходит. В связи с этим мной принято решение о мобилизации еще трех больших больничных корпусов наших стационаров для того, чтобы мы были готовы принять пациентов», — сказал Собянин.

Ранее Собянин в своем блоге сообщил, что в столице расширяется круг категорий граждан, которые могут получить прививку от коронавируса.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в Москве выявлено 764 789 случаев коронавируса. От инфекции скончались за весь период 10 689 человек, выздоровели 588 280.

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