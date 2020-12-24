Поставка вакцины «Спутник V» в страны Латинской Америки начнется в декабре

После доставки первой партии вакцин «Спутник V» в Аргентину поставка в другие страны Латинской Америки планируются в декабре и январе. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Ранее в Аргентину прибыл самолет, на борту которого находится первая партия доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Мы будем фокусироваться на тех странах, которые одобряют вакцину. Мы планируем ряд поставок осуществить в этом месяце, ряд будет в январе. Для тех стран, которые еще не начали с нами диалог, мы готовы поставлять в марте этого года», — сказал Дмитриев.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 79 млн заболевших, свыше 55,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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