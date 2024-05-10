Стало известно, от какого «нездорового» фабричного продукта не стоит отказываться

Цельнозерновой хлеб не может считаться вредным для здоровья продуктом, несмотря на высокую степень переработки. Об этом The Conversation рассказали специалисты в области питания и политики общественного здравоохранения Гэри Сакс и Кэтрин Бэкхолер из Университета Дикина (Австралия).

Известно, что в категорию ультраобработанных продуктов входит пища, произведенная в промышленных условиях (на фабриках или в фастфуд-заведениях) из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов.

Многие люди под термином «ультра-обработанные продукты» подразумевают мороженое, шоколад, печенье, чипсы и другую еду, содержащую большое количество углеводов, жиров и сахара. По мнению экспертов из Университета Дикина, такое представление ошибочно.

Специалисты объяснили, что интенсивные промышленные процессы не обязательно лишают сырье для продуктов полезных питательных веществ. Некоторые типы ультра-обработанной пищи, такие как цельнозерновой хлеб и хлопья для завтрака, полезны для организма. Они содержат достаточное количество клетчатки (полезных пищевых волокон), калия, магния, железа и другие незаменимых пищевых компонентов.

Эксперты также подчеркнули, что избегать всех ультраобработанных продуктов нерационально, поскольку многие из них доступны по цене. Для повышения качества рациона и улучшения состояния здоровья в долгосрочной перспективе рекомендуется ограничить потребление алкоголя, жирной пищи, сахара и мясных полуфабрикатов.

Ранее были названы неочевидные продукты, содержащие спирт.