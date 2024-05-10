Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, от какого «нездорового» фабричного продукта не стоит отказываться

The Conversation: зерновой хлеб не вреден несмотря на высокую степень обработки

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Цельнозерновой хлеб не может считаться вредным для здоровья продуктом, несмотря на высокую степень переработки. Об этом The Conversation рассказали специалисты в области питания и политики общественного здравоохранения Гэри Сакс и Кэтрин Бэкхолер из Университета Дикина (Австралия).

Известно, что в категорию ультраобработанных продуктов входит пища, произведенная в промышленных условиях (на фабриках или в фастфуд-заведениях) из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов.

Многие люди под термином «ультра-обработанные продукты» подразумевают мороженое, шоколад, печенье, чипсы и другую еду, содержащую большое количество углеводов, жиров и сахара. По мнению экспертов из Университета Дикина, такое представление ошибочно.

Специалисты объяснили, что интенсивные промышленные процессы не обязательно лишают сырье для продуктов полезных питательных веществ. Некоторые типы ультра-обработанной пищи, такие как цельнозерновой хлеб и хлопья для завтрака, полезны для организма. Они содержат достаточное количество клетчатки (полезных пищевых волокон), калия, магния, железа и другие незаменимых пищевых компонентов.

Эксперты также подчеркнули, что избегать всех ультраобработанных продуктов нерационально, поскольку многие из них доступны по цене. Для повышения качества рациона и улучшения состояния здоровья в долгосрочной перспективе рекомендуется ограничить потребление алкоголя, жирной пищи, сахара и мясных полуфабрикатов.

Ранее были названы неочевидные продукты, содержащие спирт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами