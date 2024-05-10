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Парадоксальный признак скорого ухода из жизни людей с деменцией поставил в тупик ученых

The Conversation: часть пациентов с деменцией приходят в себя перед своим концом

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Канадские ученые из Университета Монаша описали странный феномен, встречающийся у людей с деменцией. К некоторым из них вдруг возвращается ясность ума, но это происходит за часы или дни перед их уходом из жизни. Исследование опубликовано в научном издании The Conversation.

Это явление назвали «терминальной осознанностью». Согласно статистике, 43% пациентов, переживших кратковременное прояснение, уходят из жизни в течение следующих 24 часов, а 84% — в течение недели.

Исследователи отметили, что причины терминальной осознанности до сих пор не ясны. Однако в некоторых случаях похожее состояние возникает при болезнях, влияющих на мозг или мыслительные способности — менингите, шизофрении, опухолях головного мозга или черепно-мозговой травме.

Специалисты подчеркнули, что такое прояснение ума при деменции парадоксально, поскольку противоречит ожидаемому течению нейродегенеративного заболевания. К сожалению, подобные эпизоды не означают, что деменция пошла вспять, и носят временный характер.

Как показали предыдущие исследования, в некоторых случаях пациенты на исходе своего жизненного времени приходили в себя в присутствии близких. Иногда подобный эффект вызывала определенная музыка. Но большинство зафиксированных ситуаций не имело понятной причины.

Нейробиологи Нью-Йоркского университета предположили, что изменения в активности мозга перед уходом из жизни способны вызвать прояснение сознания. Но это не объясняет, каким образом к людям возвращались способности, считавшиеся навсегда утерянными.

Авторы работы отметили, что деменция на поздних стадиях пока что остается неизлечимым заболеванием, поэтому родным таких пациентов стоит использовать эпизоды осознанности, чтобы провести оставшееся время с близким человеком.

Ранее ученые обнаружили особые наборы генов, защищающие долгожителей от деменции.

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