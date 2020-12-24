Пункты вакцинации от COVID-19 в Москве продолжат работать в праздники

Пункты вакцинации от COVID-19 в Москве будут работать в новогодние праздники, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин отметил, что в новогодние и рождест­венские дни у волонтеров и сотрудников некоммерческих и религиозных организаций будет много общения с людьми.

«Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть ковидом», — написал мэр.

С 28 декабря в Москве откроется запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для новых категорий граждан, в том числе, занятых в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды.