Названы риски возвращения России и США к расчетам в долларах

Россия рискует оказаться под прямым финансовым контролем США при возврате к расчетам в долларах, который якобы предполагает «план Дмитриева». Об этом «Газете.Ru» заявил политконсультант, глава аналитического центра Г.У.Р.У. Роман Пермяков.

«Для России возврат к долларовым расчетам упрощает операции для крупнейших экспортеров, уменьшает скидку на российскую нефть и газ, улучшает условия внешних контрактов, и в целом облегчение давления на рубль и финансовую систему. Появляются возможности оперировать в долларе и при частичном снятии ряда ограничений делает курсовую динамику менее волатильной. Однако это грозит рисками уйти под прямой финансовый контроль США», — отметил Пермяков.

Он пояснил, что любое возобновление долларовых расчетов делает Россию вновь крайне уязвимой к экстерриториальным санкциям, заморозке резервов и отключению от финансовой инфраструктуры — ровно то, от чего Москва последние годы пыталась уйти.

«Любой последующий обостренный кризис автоматически превращает долларовый канал в рычаг шантажа: смена администрации в Вашингтоне, жесткая линия конгресса или новый пакет санкций снова бьют по расчетам, по курсу и по компаниям, ориентированным на доллар. Кроме того, это ухудшит переговорные позиции с Китаем и Глобальным Югом», — подчеркнул политконсультант.

По его словам, очевидно, что Россия попытается вести многовекторную политику, и сохранить отношения со всеми центрами силы, однако баланс удержать будет крайне сложно: поворот назад к доллару будет воспринят Пекином как отказ Москвы от проекта альтернативной финансовой архитектуры (национальные валюты, расчеты в золоте), что ослабляет российскую позицию в двусторонних переговорах.

Пермяков сказал, что не делал бы ставку на полном возврате к доллару: Россия не отойдет от принципа прагматичности и примата своих нацинтересов, в том числе курса на финансовый суверенитет. Так что если и будет сделка с США, то закладывать стоит не на «возвращение в доллар вообще», а частичный, селективный возврат доллара в отдельные сектора сотрудничества — прежде всего энергетику и сырье, считает Пермяков. По его мнению, это вполне можно воспринимать как разумный компромисс, выгодный обеим сторонам.

