Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Названы риски возвращения России и США к расчетам в долларах

Аналитик Пермяков: РФ рискует попасть под прямой финконтроль США при возврате к доллару
rsooll/Shutterstock/FOTODOM

Россия рискует оказаться под прямым финансовым контролем США при возврате к расчетам в долларах, который якобы предполагает «план Дмитриева». Об этом «Газете.Ru» заявил политконсультант, глава аналитического центра Г.У.Р.У. Роман Пермяков.

«Для России возврат к долларовым расчетам упрощает операции для крупнейших экспортеров, уменьшает скидку на российскую нефть и газ, улучшает условия внешних контрактов, и в целом облегчение давления на рубль и финансовую систему. Появляются возможности оперировать в долларе и при частичном снятии ряда ограничений делает курсовую динамику менее волатильной. Однако это грозит рисками уйти под прямой финансовый контроль США», — отметил Пермяков.

Он пояснил, что любое возобновление долларовых расчетов делает Россию вновь крайне уязвимой к экстерриториальным санкциям, заморозке резервов и отключению от финансовой инфраструктуры — ровно то, от чего Москва последние годы пыталась уйти.

«Любой последующий обостренный кризис автоматически превращает долларовый канал в рычаг шантажа: смена администрации в Вашингтоне, жесткая линия конгресса или новый пакет санкций снова бьют по расчетам, по курсу и по компаниям, ориентированным на доллар. Кроме того, это ухудшит переговорные позиции с Китаем и Глобальным Югом», — подчеркнул политконсультант.

По его словам, очевидно, что Россия попытается вести многовекторную политику, и сохранить отношения со всеми центрами силы, однако баланс удержать будет крайне сложно: поворот назад к доллару будет воспринят Пекином как отказ Москвы от проекта альтернативной финансовой архитектуры (национальные валюты, расчеты в золоте), что ослабляет российскую позицию в двусторонних переговорах.

Пермяков сказал, что не делал бы ставку на полном возврате к доллару: Россия не отойдет от принципа прагматичности и примата своих нацинтересов, в том числе курса на финансовый суверенитет. Так что если и будет сделка с США, то закладывать стоит не на «возвращение в доллар вообще», а частичный, селективный возврат доллара в отдельные сектора сотрудничества — прежде всего энергетику и сырье, считает Пермяков. По его мнению, это вполне можно воспринимать как разумный компромисс, выгодный обеим сторонам.

Ранее экономист назвал сроки возврата России и США к расчетам в долларах.
 
Теперь вы знаете
Превратится ли ваш смартфон в кирпич с введением базы IMEI? Что нужно об этом знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!