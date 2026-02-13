Киев своими попытками выиграть деньги и время, отказаться или пойти на территориальные уступки может добиться того, что у президента США Дональда Трампа закончится терпение. Об этом заявил ТАСС сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Зеленский играет с Трампом в наперстки, глупо предполагая, что удастся выиграть время или деньги. Но ни того, ни другого киевским преступникам уже не дадут», — отметил он.

По словам сенатора, территориальный вопрос обсуждался со всеми сторонами мирных переговоров с самого начала. Постоянные заявления президента Украины Владимира Зеленского о нежелании отдавать Донбасс и Новороссию могут привести к потере терпения со стороны США. Тогда наступит точка невозврата для главы Украины.

«Понимая это, Зеленский балансирует между «отдадим», «не отдадим», «подумаем»», — сказал он.

Кастюкевич обратил внимание, что с украинской стороны не раз было слышно о желании провести выборы, но потом это решение отменяли, объясняя это отсутствием денег на их проведение.

До этого советники украинского президента Владимира Зеленского сообщили изданию The Atlantic, что Киев может согласиться на вывод войск из Донбасса. Как отмечается в материале, украинские власти рассматривают возможность провести весной референдум по данному вопросу, чтобы легитимизировать компромисс.

Ранее Украина планировала провести президентские выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению с Россией.