В посольстве России прокоментировали учения НАТО в Арктике

Запад пытается навязать Арктике политику конфронтации. Об этом заявили РИА Новости в посольстве России в Дании, комментируя операцию альянса Arctic Sentry («Арктический часовой»).

В диппредставительстве заявили, что делается это вместо приложения усилий к восстановлению международного сотрудничества и сохранения низкой напряженности в арктическом регионе.

11 февраля НАТО запустило миссию Arctic Sentry для расширения военного присутствия в Арктике. Как заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, в учениях планируется задействовать десятки тысяч военнослужащих.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы НАТО по запуску миссии «Арктический часовой» являются провокацией, направленной на насаждение западных порядков в регионе. По ее словам, присутствие альянса в Арктике дестабилизирует военно-политическую обстановку. Она предупредила, что попытки милитаризации высоких широт и создания угроз для безопасности России будут иметь серьезные последствия для инициаторов.

Ранее сообщалось, что Латвия усилит миссию НАТО в Арктике.