Тарасова прокомментирует произвольную программу у мужчин на Олимпиаде

Тарасова будет комментировать произвольные программы мужчин на Олимпиаде-2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступит в роли комментатора произвольной программы у мужчин на Олимпийских играх в Милане, передает Okko.

Трансляция мужского турнира состоится 13 февраля в 21:00 по московскому времени.

В произвольной программе примет участие единственный представитель России в этом виде — Петр Гуменник. После короткой программы фигурист занимает промежуточное 12-е место.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия.

Ранее олимпийский чемпион призвал Гуменника пойти на риск в произвольной программе на ОИ.