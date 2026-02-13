Размер шрифта
Общество

Две трехлетние сестры утонули в бассейне частного дома, пока семья спала

Daily Mail: в США две 3-летние сестры утонули в бассейне частного дома
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

В США две трехлетние сестры утонули в бассейне частного дома, пока семья спала, пишет Daily Mail.

По предварительным данным, девочки смогли выйти из дома через дверь на патио, ведущую к бассейну, пока их мать и дедушка спали. Бассейн расположен на заднем дворе и снаружи огорожен высоким деревянным забором.

Бабушка детей вернулась домой из магазина и обнаружила внучек в воде. Она начала звать на помощь и пыталась вытащить их из бассейна. На крики прибежали мать и дедушка , а также по меньшей мере двое соседей. Одна из соседок вызвала службу 911.

Прибывшие на место заместители шерифа застали парамедиков, проводивших реанимационные мероприятия. Девочек экстренно доставили на вертолете в ближайшую больницу, однако спасти их не удалось.

«Это разрушительная потеря для семьи и нашего сообщества. Пожалуйста, поддержите близких и спасателей в своих мыслях и молитвах», — написал в соцсетях шериф местной полиции.

Следователи устанавливают, как именно дети получили доступ к зоне бассейна и сколько времени находились в воде до обнаружения. В Техасе владельцы домов с бассейнами обязаны устанавливать ограждение с запирающимися воротами.

Ранее у девочки воспалился кишечник после того, как она поплавала в детском бассейне в Таиланде.
 
