Глава МИД Украины Сибига встретился с китайским коллегой Ваном И в Мюнхене

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире телеканала «Новости.Live» заявил, что провел встречу с китайским коллегой Ваном И на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Дипломат полагает, что Китай может играть важную роль для «справедливого» завершения вооруженного конфликта на Украине. Министр также пригласил Ван И посетить Украину и получил ответное приглашение с китайской стороны. О сроках будущих встреч глава украинского МИД ничего не рассказал.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Мюнхен, где выступит на конференции по безопасности. Ожидается, что украинский лидер на этом мероприятии проведет встречи с госсекретарем США Марко Рубио, президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими европейскими чиновниками.

По информации издания Politico, на конференции Зеленский подчеркнет необходимость укрепления противовоздушной обороны Украины и расскажет о работе по налаживанию экспорта оружия для финансирования производства БПЛА.

Ранее в Европе назвали Зеленского «марионеткой» США.