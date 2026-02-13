В Кремле прокомментировали «план Дмитриева» по связям с США

Песков: до урегулирования на Украине сложно говорить о сотрудничестве РФ и США

Москва предлагает Вашингтону сотрудничество, в котором заинтересованы и компании России, и компании США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Он подтвердил, что российскую группу по экономическим вопросам возглавляет глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Там вопросы торгово-экономического взаимодействия возможного и предлагаемого фигурируют на повестке дня и обсуждаются», — сказал представитель Кремля.

Он выразил надежду на то, что обсуждения будут продолжены.

При этом Песков отметил, что до достижения урегулирования конфликта на Украине вряд ли можно говорить о чем-то конкретном. По словам пресс-секретаря, если стороны продвинутся по пути мирного урегулирования, то американо-российское сотрудничество может перейти в прикладную плоскость.

12 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Кремль якобы выдвинул предложения по широкому экономическому партнерству с администрацией президента США Дональда Трампа.

По данным агентства, в основе предложения лежит возвращение России к долларовой системе расчетов, долгосрочные контракты на модернизацию российского авиапарка с участием американских компаний, создание совместных предприятий в нефтегазовой сфере и тд.

Агентство пишет, что на Украине документ называют «пакетом» спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева или «планом Дмитриева».

Ранее в Госдуме прокомментировали «план Дмитриева».