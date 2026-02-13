Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле прокомментировали «план Дмитриева» по связям с США

Песков: до урегулирования на Украине сложно говорить о сотрудничестве РФ и США
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва предлагает Вашингтону сотрудничество, в котором заинтересованы и компании России, и компании США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Он подтвердил, что российскую группу по экономическим вопросам возглавляет глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Там вопросы торгово-экономического взаимодействия возможного и предлагаемого фигурируют на повестке дня и обсуждаются», — сказал представитель Кремля.

Он выразил надежду на то, что обсуждения будут продолжены.

При этом Песков отметил, что до достижения урегулирования конфликта на Украине вряд ли можно говорить о чем-то конкретном. По словам пресс-секретаря, если стороны продвинутся по пути мирного урегулирования, то американо-российское сотрудничество может перейти в прикладную плоскость.

12 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Кремль якобы выдвинул предложения по широкому экономическому партнерству с администрацией президента США Дональда Трампа.

По данным агентства, в основе предложения лежит возвращение России к долларовой системе расчетов, долгосрочные контракты на модернизацию российского авиапарка с участием американских компаний, создание совместных предприятий в нефтегазовой сфере и тд.

Агентство пишет, что на Украине документ называют «пакетом» спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева или «планом Дмитриева».

Ранее в Госдуме прокомментировали «план Дмитриева».
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!