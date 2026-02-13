Размер шрифта
На Украине оценили возможность проведения выборов в мае

Провести выборы президента Украины в мае 2026 года «практически невозможно», так как в стране действует военное положение, а если его и отменят, то подготовка к голосованию потребует около полугода. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники в рабочей группе, которая занимается подготовкой к выборам.

Источники отмечают, что для проведения выборов на Украине нужно сначала отменить военное положение. На «уровне слухов» говорится о том, что это может произойти в мае 2026 года. Подготовка к выборам потребует около полугода, поэтому в таком случае есть вероятность проведения голосования лишь осенью 2026 года, пишет издание.

«По таймингу это может выглядеть так: через месяц после окончания военного положения объявляются выборы президента, дальше – шесть месяцев на подготовку и 90 дней на сам избирательный процесс», – отметил один из источников в рабочей группе.

Издание называет этот тайминг приблизительным, так как «его отправная точка привязана» к концу военного положения и у «несуществующему пока мирному соглашению». При этом собеседники СМИ не исключают, что «сроки придется урезать».

Также источники отмечают, что референдум по мирному соглашению с Россией вместе с выборами провести нельзя, так как совмещать их на Украине запрещает закон.

11 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский может объявить о проведении выборов президента и референдума по мирному договору с Россией. И то, и другое якобы должно состояться до 15 мая, отмечало издание. Сам Зеленский рассказал, что не слышал о таких планах.

Заместитель главы офиса украинского президента Ирина Мудра также сообщила The Times, что Зеленский поручил правительству найти возможности выборов в стране, а рабочая группа для разработки поправок к избирательному законодательству уже создана.

Ранее на Украине рассказали, чем могут закончиться выборы президента.
 
