Врач отстранена от работы после романа с женатым пациентом

Daily Mail: в Англии остеопата отстранили от работы за роман с женатым пациентом

В Англии остеопат была временно отстранена от практики после романа с женатым пациентом, чья супруга также проходила лечение в той же клинике, пишет Daily Mail.

Рэйчел Сэй лечила мужчину от болей в спине на протяжении девяти месяцев. В ходе терапии между ними возникли личные чувства. Ситуация обострилась, когда пациент подарил врачу открытку ко Дню святого Валентина, спрятанную в пакете c подарками. По словам специалиста, это вызвало у нее «противоречивые чувства».

В итоге Сэй прекратила лечение мужчины и направила его к другому врачу. Однако спустя два дня она вновь связалась с ним и попросила помочь с электрикой в ее доме. Это вызвало подозрения у жены пациента, после того как он солгал о своих планах.

Позже мужчина признался супруге, что испытывает чувства к остеопату, и сообщил, что изменил. Несмотря на это, на следующий день он вновь отправился к Рэйчел. Узнав об этом, жена потребовала развода и обратилась к руководству клиники с жалобой.

Врач заявила, что действовала необдуманно, связав свое поведение с профессиональным выгоранием и личными обстоятельствами. В итоге ее лицензия была приостановлена сроком на три месяца за «нечестное и сексуально мотивированное» поведение. По окончании этого периода Сэй обязана пройти повторное слушание перед возможным возвращением к практике.

Сам пациент заявил на заседании, что именно он убедил Рэйчел в том, что его брак фактически завершен, и подчеркнул, что во время лечения она сохраняла профессионализм.

