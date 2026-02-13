В Калининграде ребенок бесследно исчез по дороге из школы

В Калининграде 12-летний мальчик вышел из школы и пропал

В Калининграде третьи сутки ищут 12-летнего подростка, который 10 февраля вышел из школы по улице Емельянова и не вернулся домой. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По данным поисковиков, 11 февраля мальчика видели на острове Октябрьском, в поселке Космодемьянском и СНТ «Победа». Волонтеры обратились к водителям, проезжавшим в районе, где ребенка видели в последний раз, с просьбой проверить видеорегистраторы.

Ранее школьник уже уходил из дома, его находили в подъездах высоток.

До этого в Екатеринбурге прохожая нашла брошенную на морозе полуторагодовалую девочку. Ребенок сидел один во дворе дома возле качелей, женщина отвела девочку в ближайший частный детский сад, воспитанники которого часто гуляют на детской площадке. По словам екатеринбурженки, в этот момент другие дети уже зашли в группу, и никто не хватился пропавшей девочки.

Ранее шестилетний мальчик сбежал из детсада в Нижнем Тагиле и сам добрался до дома.