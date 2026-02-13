Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Экс-генсек НАТО Столтенберг выступил за переговоры с Россией по одному вопросу

Столтенберг выступил за переговоры с Россией по контролю над ядерным вооружением
Johanna Geron/Reuters

Бывший генсекретарь НАТО (2014-2024) Йенс Столтенберг в газете Augsburger Allgemeine заявил, что с Россией нужно возобновить переговоры по контролю над ядерным вооружением.

«Нам необходимо говорить с Россией, опираясь на силу и убедительное сдерживание. Мы должны найти способ выстроить новый порядок контроля над вооружениями», — сказал он.

Столтенберг отметил, что это было возможно в годы холодной войны, поэтому должно быть возможно и в будущем. При этом он выразил сожаление относительно того, что «вся архитектура контроля над вооружениями, которая была разработана во время и после холодной войны, перестала существовать».

Комментируя вопрос о снижении зависимости европейских стран от ядерного зонтика Соединенных Штатов, Столтенберг подчеркнул, что «ядерное сдерживание Североатлантического альянса основано на ядерном оружии в Европе».

«Есть доктрины, структуры командования и механизмы контроля. Нам не нужно подрывать сдерживание. Великобритания и Франция — члены НАТО, и их ядерное оружие способствует коллективной обороноспособности альянса», — заключил генсек.

Ранее Лавров заверил, что РФ не хочет эскалации ситуации по истечении ДСНВ.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!