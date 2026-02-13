Скончался один из основателей немецкой диско-группы Dschinghis Khan Вольфганг Хайхель. Об этом его представители рассказали в социальных сетях.

75-летнего исполнителя хита «Moskau» не стало еще 20 января. Причину смерти артиста не уточнили, но в окружении подчеркивают, что смерть наступила неожиданно.

«Хотя певец в последние годы с завидной уверенностью и силой духа справлялся с болезнями, его смерть после значительного улучшения стала полной неожиданностью для семьи, друзей и коллег», — отмечается в сообщении представителей звезды.

Вольфганг Хайхель в 1976 году он женился на голландской певице Генриетте Штробель, а в 1979 году стал петь с ней в группе Dschinghis Khan. В мае 1979 года группа представила Германию на «Евровидении» в Иерусалиме, где заняла четвертое место с песней «Dschinghis Khan».

В 1986 году группа распалась, а в 2005 — воссоединилась на концерте в московском концертном зале «Олимпия».

«Moskau» — одна из самых узнаваемых песен коллектива, она представляет собой набор клише о русских.

