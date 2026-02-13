Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Литва зарезервировала военную помощь Украине на 2026 год

Литва потратит на военную помощь Украине в 2026 году свыше €223 млн
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Литва в текущем году планирует передать Украине военной помощи на €223 млн. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики, передает ТАСС.

«Военная помощь Литвы Украине суммарно превышает $1 млрд. На текущий год мы резервировали $265 млн (223 млн евро), которые будут расходоваться по трем приоритетным направлениям», — приводятся в сообщении слова главы оборонного ведомства Робертаса Каунаса.

На эту сумму планируется приобрести системы противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские боеприпасы. Кроме того, средства будут потрачены на производство Украиной беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В 2024 году Литва приняла решение ежегодно выделять Киеву на нужды обороны 0,25% своего ВВП, что составляет примерно €190 млн.

25 января президент республики Гитанас Науседа доложил, что объем военной помощи, которую Литва оказала Украине, уже превысил €1 млрд.

По его словам, Литва выступает одним из самых активных сторонников Украины и в 2025 году оказала военную поддержку Киеву в размере 0,28% ВВП страны, что превысило двустороннее обязательство перед Украиной.

Президент также пообещал, что Литва продолжит участвовать в международных инициативах, «включая поставки боеприпасов и коалицию по разминированию, в рамках которой уже прошли обучение и были оснащены украинские подразделения».

Ранее Нидерланды заявили о планах выделять Украине более 3 млрд евро военной помощи ежегодно с 2027 года.
 
Теперь вы знаете
Превратится ли ваш смартфон в кирпич с введением базы IMEI? Что нужно об этом знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!