Босоногий мужчина пытался вскрыть банкомат и попался

В Новосибирске сотрудники Росгвардии задержали 48-летнего местного жителя, который пытался взломать банкомат в круглосуточном отделении банка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в отделении банка на улице Станционной. Мужчина без обуви пытался руками вскрыть банкомат с наличными. Прибывший через три минуты экипаж вневедомственной охраны застал злоумышленника на месте преступления — он уже успел оторвать кусок от банкомата, но похитить деньги не смог.

Задержанного доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Мурманской области мужчина пытался ограбить банкомат во время режима ЧС. В ночь с 26 на 27 января, когда часть Мурманска и Североморска была обесточена, злоумышленник проник в магазин и похитил более 90 тысяч рублей. Кроме того, он попытался украсть свыше 1 млн рублей из банкомата, однако ему это не удалось.

Ранее россиянин ограбил кредитную организацию с игрушечным пистолетом и, убегая, растерял деньги.