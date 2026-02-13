Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

ЦБ России повысил прогноз инфляции на 2026 год

ЦБ России повысил прогноз инфляции на 2026 год до 4,5-5,5%
Алексей Куденко/РИА Новости

Центральный банк России повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до уровня 4,5-5,5% с 4-5%, ожидавшихся ранее. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — говорится в публикации.

На 2027-2028 годы Центробанк сохранил прогноз инфляции на уровне в 4%.

По оценкам ЦБ, годовая инфляция на 9 февраля составила 6,3%.

В Банке России добавили, что инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне.

«Этому может препятствовать устойчивому замедлению инфляции», — указали там.

Центральный банк на заседании 13 февраля — первом в 2026 году — решил снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 15,5%.

Решение ЦБ совпало с прогнозом участников финансового рынка. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», допускали, что ЦБ на заседании 13 февраля снизит ключевую ставку с 16% до 15-15,75% или же оставит ее без изменений.

Ранее сообщалось, что ЦБ может снизить ключевую ставку в феврале и марте.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!