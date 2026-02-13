ЦБ России повысил прогноз инфляции на 2026 год до 4,5-5,5%

Центральный банк России повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до уровня 4,5-5,5% с 4-5%, ожидавшихся ранее. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — говорится в публикации.

На 2027-2028 годы Центробанк сохранил прогноз инфляции на уровне в 4%.

По оценкам ЦБ, годовая инфляция на 9 февраля составила 6,3%.

В Банке России добавили, что инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне.

«Этому может препятствовать устойчивому замедлению инфляции», — указали там.

Центральный банк на заседании 13 февраля — первом в 2026 году — решил снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 15,5%.

Решение ЦБ совпало с прогнозом участников финансового рынка. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», допускали, что ЦБ на заседании 13 февраля снизит ключевую ставку с 16% до 15-15,75% или же оставит ее без изменений.

Ранее сообщалось, что ЦБ может снизить ключевую ставку в феврале и марте.