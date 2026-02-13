Загадочный камень римской эпохи поставил ученых в тупик

Археологи приблизились к разгадке тайны гладкого белого камня римской эпохи, обнаруженного в Нидерландах. Как показало новое исследование, находка, вероятно, представляет собой игровую доску, а восстановить возможные правила помог искусственный интеллект. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Круглый известняковый камень украшен пересекающимися прямыми и диагональными линиями. Долгое время исследователи не могли понять, для чего он использовался. Однако трехмерное сканирование показало важную деталь: часть линий оказалась заметно глубже других.

«Мы видим износ вдоль линий на камне — именно там, где фишки, вероятно, передвигали по поверхности», — рассказал археолог Уолтер Крист из Лейденского университета, специализирующийся на древних играх.

Глубина борозд позволила предположить, что по некоторым маршрутам фигуры перемещались чаще. Чтобы понять, какой могла быть логика игры, к исследованию подключились специалисты из Маастрихтского университета.

Команда использовала программу на базе ИИ под названием Ludii — алгоритм, способный реконструировать возможные правила древних игр на основе формы игрового поля. В систему загрузили около сотни известных античных игр из того же региона и эпохи.

«Компьютер сгенерировал десятки возможных наборов правил. Затем он играл сам с собой и отобрал несколько вариантов, которые оказались интересными и играбельными для человека», — объяснил исследователь Деннис Соемерс.

После этого ученые сопоставили предполагаемые схемы ходов с картой износа на камне. В результате они выделили наиболее вероятный вариант: стратегия заключалась в том, чтобы окружить и «захватить» фишки соперника за минимальное число ходов.

Тем не менее исследователи подчеркивают, что реконструкция остается гипотезой.

«Если показать Ludii любую схему линий, он всегда предложит правила игры. Поэтому мы не можем быть полностью уверены, что римляне играли именно так», — отметил Соемерс.

По словам ученых, работа демонстрирует, как цифровые технологии помогают интерпретировать археологические находки. Даже «обманчиво простая» доска может скрывать сложную стратегическую игру, существовавшую почти две тысячи лет назад.

Исследование показывает, что искусственный интеллект может стать новым инструментом в исторической науке — не заменяя археолога, а помогая ему проверять гипотезы и восстанавливать утраченные элементы культурного наследия.

