Ведущему «Дождя» заочно дали больше года колонии

Прокуратура Москвы: журналисту Катаеву дали год и четыре месяца колонии заочно
Ведущего телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Дениса Катаева (признан в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к одному году и четырем месяцам заключения в колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура Москвы в официальном Telegram-канале.

«41-летний журналист Денис Катаев признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ведомства также отметили, что дело рассматривалось судом в общем порядке в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске.

Катаева объявили в розыск в декабре прошлого года. Минюст внес журналиста в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Он ранее работал на российском телеканале «Дождь», однако сейчас является сотрудником французского СМИ.

В январе 2025 года суд отклонил иск Катаева, просившего исключить его из списка иноагентов. В своем заявлении журналист настаивал на том, что статус иноагента дискредитирует его, но суд посчитал этот довод неубедительным.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.
 
