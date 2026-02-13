Размер шрифта
Провалившая допинг-тест итальянская биатлонистка выступит на Олимпиаде

Провалившая допинг-тест биатлонистка Пасслер выиграла апелляцию и выступит на ОИ
Gianluca Ricci/IPA Sport/Global Look Press

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер восстановилась в правах после временного отстранения за нарушение антидопинговых правил и выступит на Олимпиаде. Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Италии.

2 февраля Национальная антидопинговая организация Италии (NADO Italia) отстранило спортсменку после обнаружения в ее пробе летрозола и метанола. Агентство приняло доводы Пасслер о неумышленном приеме запрещенного вещества. Спортсменка допущена до Игр и присоединится к команде с 16 февраля.

«Это были очень трудные дни. Я всегда верила в себя. Благодарю всех, кто мне помогал, - от юристов, занимавшихся моей ситуацией, до федерации зимних видов спорта, моей семьи и друзей. Теперь я наконец-то могу полностью сосредоточиться на биатлоне», — сказала Пасслер.

24-летняя биатлонистка имеет семь медалей юниорских чемпионатов мира, включая золото, а также две бронзы Кубка мира в эстафетах. В общем зачете Кубка мира-2025/26 она занимает 33-е место.

Ранее Петра Гуменника вызвали на допинг-тест утром после проката на Играх.
 
