Зеленский намерен встретиться с Макроном

Benoit Tessier/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский собирается встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими европейскими чиновниками на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 13 по 15 февраля. Об этом украинский лидер рассказал европейскому изданию Politico.

Зеленский отметил, что на мероприятии подчеркнет необходимость укрепления противовоздушной обороны Украины и расскажет о работе по налаживанию экспорта оружия для финансирования производства БПЛА. На встречах с Макроном и европейскими чиновниками Зеленский также собирается настаивать на увеличении поставок вооружений.

«Мы готовы к запуску множества совместных проектов. Также есть несколько пакетов помощи, которые я лично надеюсь обсудить, и мне необходимы контакты с партнерами», — сказал Зеленский.

Также издание отмечает, что президент Украины воспользуется встречей, чтобы призвать к «усилению давления» на Россию и продемонстрировать единство с Европой.

10 февраля Зеленский заявил, что Украина примет участие в работе Мюнхенской конференции.

Также госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что планирует встретиться с Зеленским на Мюнхенской конференции, однако подчеркнул, что вероятность такой встречи не стопроцентная.

Ранее Макрон высказался о подготовке возможных контактов с Путиным.
 
