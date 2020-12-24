Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причины самоубийств двух сотрудников ФСО в Москве.

Ранее в СМИ появилась информация, что причины одного из случаев связаны с многочисленными переработками. Но, по словам представителя Кремля, это неверная информация.

«Это человеческая трагедия, но это связано исключительно с личными причинами», — сказал Песков, отказавшись от дальнейших разговоров на данную тему.

Один из случаев самоубийств произошел в конце ноября, другой — в конце декабря.

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