Юрист назвал новые запреты для курильщиков

Ряд новых запретов на курение вступает в силу с 1 января 2021 года, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

В частности, с начала следующего года запрещается курение медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях, отметил эксперт. Исключением станут специально отведенные для курения места, которые должны быть обозначены табличной «Место для курения».

Кроме того, руководители таких организаций должны будут разместить на объектах таблички с правилами пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения, отметил Редин.

Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», предусматривающий запрет курения в общественных местах, действует в России с 2013 года.

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