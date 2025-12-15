Путин продлил действие механизма параллельного импорта

Путин подписал закон о продлении механизма параллельного импорта на 2026 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении механизма параллельного импорта и ряда других антисанкционных мер на 2026 год. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Механизм параллельного импорта предусматривает ввоз в Россию товаров без согласия правообладателя или владельца товарного знака. Он действует в стране с мая 2022 года, а подписанный закон, в том числе, продлевает его применение в течение 2026 года.

Законопроект был разработан для сохранения мер по снижению последствий недружественных действий иностранных государств. Согласно пояснительной записке, это позволит обеспечить насыщение российского рынка социально значимыми товарами.

Документ продлевает право кабмина утверждать перечень товаров, в отношении которых не применяются отдельные положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав. Механизм действует в рамках мер по развитию экономики в условиях внешних ограничений.

На 2026 год также пролонгируются полномочия правительства по установлению особенностей оценки соответствия продукции, организации государственного контроля, лицензирования, обращения медицинских изделий и лекарственных препаратов.

Ранее СМИ сообщили о попытках Tefal остановить параллельный импорт в Россию.