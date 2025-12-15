На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Израиля встретился в Иерусалиме с послом США в Турции

Нетаньяху встретился в Иерусалиме с послом США в Турции Барраком
Photo by Ma'ayan Toaf (GPO)

Посол США в Турции и спецпредставитель американского президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Сирии Том Баррак прибыл с визитом в Иерусалим. Об этом сообщается на сайте канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В публикации отмечается, что во встрече также приняли участие глава МИД Израиля Гидеон Саар, исполняющий обязанности директора Совета национальной безопасности Гил Райх, военный секретарь премьера генерал-майор Роман Гофман.

С американской стороны присутствовали посол США в Израиле Майк Хакаби и посол еврейского государства в Соединенных Штатах Йехиэль Лайтер.

7 декабря Нетаньяху анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом до конца месяца. На ней политики обсудят «возможности для мира» и «прекращение правления» палестинского радикального движения ХАМАС в Секторе Газа.

Также Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в анклаве уже практически реализована, и скоро начнется его второй этап.

Ранее Трамп призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху.

