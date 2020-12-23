В Самарской области 31 декабря будет выходным
Карина Казанцева
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил 31 декабря выходным днем, пишет «Интерфакс» со ссылкой на его постановление.
Рабочий день для госслужащих переносится на 26 декабря.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение фракции «Единая Россия» сделать 31 декабря нерабочим днем по всей стране.
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