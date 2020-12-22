В Киеве прошло шествие против карантинных мер
В Киеве предприниматели провели шествие против введенных в стране карантинных мер на фоне продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости».
Шествие началось от майдана Незалежности, где прошел небольшой митинг. После этого колонна людей прошлась по центральным улицам города.
Участники акции попытались пройти к офису украинского президента Владимира Зеленского, однако правоохранители отрезали проход к зданию.
Марш был завершен здания Национального дворца искусств «Украина».
Отмечается, что шествие прошло мирно и без задержаний.
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