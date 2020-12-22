В Киеве прошло шествие против карантинных мер

В Киеве предприниматели провели шествие против введенных в стране карантинных мер на фоне продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости».

Шествие началось от майдана Незалежности, где прошел небольшой митинг. После этого колонна людей прошлась по центральным улицам города.

Участники акции попытались пройти к офису украинского президента Владимира Зеленского, однако правоохранители отрезали проход к зданию.

Марш был завершен здания Национального дворца искусств «Украина».

Отмечается, что шествие прошло мирно и без задержаний.

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