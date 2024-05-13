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Россиянин вернулся из армии и изуродовал лицо своему знакомому

В Пермском крае наказали мужчину, который вернулся из армии и напал на знакомого

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Shutterstock

Житель Пермского края изуродовал лицо знакомого во время вечеринки по случаю его демобилизации. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на решение Кунгурского городского суда.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина вернулся из армии и устроил по этому случаю праздник. Он встретился со своими знакомыми около родительского дома, где и состоялось застолье. В какой-то момент одна из приглашенных поняла, что потеряла телефон, и попыталась его найти, спрашивая всех, не видели ли они гаджет.

«Во время выяснения, где находится ее телефон завязалась массовая драка, в ходе которой вернувшийся из армии молодой человек схватил осколок стекла и порезал одного из парней по лицу и шее. В результате травмы лицо потерпевшего было неизгладимо обезображено», — рассказали в суде.

Потерпевший сам вызвал себе скорую помощь, после чего на его приятеля, вернувшегося из армии, было заведено уголовное дело. Он полностью признал свою вину, раскаялся и получил условное наказание сроком на два года и один месяц.

Ранее российский военный выстрелил в посетителя ночного клуба, который заступился за девушку.

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