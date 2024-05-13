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В ЦСКА рассказали, от кого зависит продление контракта с Акинфеевым

Гендиректор ЦСКА Бабаев: если Акинфеев захочет, то продлит контракт

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев кратко ответил на вопрос о возможном продлении контракта с вратарем Игорем Акинфеевым. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Если он захочет, то продлит контракт», — заявил он.

Действующее соглашение Акинфеева с армейским клубом, за который он выступает на протяжении всей профессиональной карьеры, рассчитано до лета 2024 года.

11 мая ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол в этом поединке забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, который на 58-й минуте реализовал пенальти. 11-метровый штрафной удар был назначен после того, как Матео Кассьерра шипами наступил на ногу Илье Агапову в штрафной петербургского клуба.

Акинфеев в этом поединке не сыграл, уступив место в воротах Владиславу Торопу.

За два тура до конца чемпионата России ЦСКА идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 42 балла.

Ранее Акинфеева призвали уходить из ЦСКА.

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