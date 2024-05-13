Шольц оценил решение ФРГ о передаче Украине еще одного комплекса Patriot

Решение об отправке на Украину еще одной системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot было непростым для немецкого руководства, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова передает ТАСС.

В понедельник, 13 мая, глава правительства ФРГ принял участие в совместной пресс-конференции с премьер-министрами ряда стран. На мероприятии в Дании присутствовали председатели кабинетов министров королевства, а также Финляндии, Норвегии, Швеции и Исландии.

«Как вы знаете, мы решили предоставить Украине третью систему Patriot, и это было непростое решение, потому что у нас их не так уж много. Но было важно это сделать», — сказал Шольц.

Он выразил надежду, что пример Берлина мотивирует некоторые другие европейские государства поступить аналогичным образом. Тем не менее канцлер не стал уточнять, о каких именно странах идет речь.

В то же время глава правительства обратил внимание, что к текущему моменту Германия уже выделила на военную помощь Украине или взяла на себя обязательства предоставить поддержку на общую сумму €28 млрд. По словам Шольца, в 2024 году Киев получит от Берлина помощь в размере €7 млрд.

«Я думаю, [это] является самой большой цифрой во всей Европе», — уточнил канцлер.

До этого немецкий посол на Украине Мартин Егер сообщил, что в мае его страна поставит в зону конфликта еще одну систему ПВО IRIS-T. При этом в Киеве по-прежнему ожидают передачу дополнительного комплекса Patriot, обещанного еще в апреле.

Ранее министерство обороны РФ заявило об уничтожении дивизиона комплекса Patriot в зоне проведения специальной военной операции (СВО).