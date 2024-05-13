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Шольц оценил решение ФРГ о передаче Украине еще одного комплекса Patriot

Шольц назвал тяжелым решение о передаче Киеву дополнительного комплекса Patriot

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Global Look Press

Решение об отправке на Украину еще одной системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot было непростым для немецкого руководства, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова передает ТАСС.

В понедельник, 13 мая, глава правительства ФРГ принял участие в совместной пресс-конференции с премьер-министрами ряда стран. На мероприятии в Дании присутствовали председатели кабинетов министров королевства, а также Финляндии, Норвегии, Швеции и Исландии.

«Как вы знаете, мы решили предоставить Украине третью систему Patriot, и это было непростое решение, потому что у нас их не так уж много. Но было важно это сделать», — сказал Шольц.

Он выразил надежду, что пример Берлина мотивирует некоторые другие европейские государства поступить аналогичным образом. Тем не менее канцлер не стал уточнять, о каких именно странах идет речь.

В то же время глава правительства обратил внимание, что к текущему моменту Германия уже выделила на военную помощь Украине или взяла на себя обязательства предоставить поддержку на общую сумму €28 млрд. По словам Шольца, в 2024 году Киев получит от Берлина помощь в размере €7 млрд.

«Я думаю, [это] является самой большой цифрой во всей Европе», — уточнил канцлер.

До этого немецкий посол на Украине Мартин Егер сообщил, что в мае его страна поставит в зону конфликта еще одну систему ПВО IRIS-T. При этом в Киеве по-прежнему ожидают передачу дополнительного комплекса Patriot, обещанного еще в апреле.

Ранее министерство обороны РФ заявило об уничтожении дивизиона комплекса Patriot в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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