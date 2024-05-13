Миранчуку пожелали удачи в финале Кубка Италии

Бывший нападающий сборной России, экс-футболист итальянских «Болоньи» и «Фоджи» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от финала Кубка Италии, в котором сойдутся «Аталанта» и «Ювентус». В комментарии ODDS.ru он выразил надежду, что «Аталанте», за которую выступает россиянин Алексей Миранчук, повезет больше.

«Шансы — 50 на 50. Надеюсь, Миранчуку повезет и в финале Кубке Италии, и финале Лиги Европы. Хочется, чтобы он вышел в старте и забил решающий гол или отдал бы голевую передачу. Голов будет мало. В таких ответственных матчах не будет столько моментов, особенно от игры с «Ювентусом». Один мяч решит исход игры», — считает эксперт.

Колыванов указал на неудачные выступления «Ювентуса» в Серии А. Он заметил, что, по сравнению с «бьянконери», «Аталанта» является более играющей. По мнению Колыванова, яркого футбола в финале Кубка Италии ждать не стоит, поскольку «Ювентус» играет от обороны.

Решающий матч Кубка Италии состоится в Риме в среду, 15 мая. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее в Госдуме призвали Миранчука выйти с флагом России в финале Лиги Европы.